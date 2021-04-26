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"رجال الظل". .بدء الحلقة الـ14 من "الاختيار2"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل "الاختيار 2" والذي يخوض دور البطولة به الفنان أحمد مكي وكريم عبد العزيز.

وسميت الحلقة باسم "رجال الظل"، وشهدت بدايتها تنفيذ عملية يوسف الرفاعي، وقبضه على أحد عناصر الإخوان

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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