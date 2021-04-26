في الحلقة الرابعة عشر من "نسل الأغراب".. غفران يوافق على تخيير جليلة بينه وبين عساف

انتهت قناة "ON" منذ قليل من عرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "نسل الأغراب" الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حول

اجتماع "غفران" أمير كرارة، ومع ولديه "حمزة" أحمد مالك، و"سليم" أحمد داش، وتدخل عليهم "جليلة" وتبدأ بسؤالهم عما إذا كان هناك مشكلة بينهم، ليخبرهم أنه تزوج والدتهم منذ ٢٠ سنة، وأنها لم ترى منه إلا كل خير، وأنه لم يحاسبها عندما علم بزيارتها مرتين لـ"عساف"،وأنه فعل ذلك محاولة منه لتصديق كلامها بأنها ذهبت لمقابلته لخوفها على الكل، فتحاول مقاطعته، فينفعل عليها، فيخبرهم بأنه علم بأن "بارة" ذهبت إلى سرايا "عساف"، فينفعل عليها، ويقوم بشد شرها، ويرفع السلاح في وجهها، فيتدخل ابنها "حمزة"، ويلقى السلاح في الأرض، فينفعل عليهم، فيخبره"سليم" أنه من أرسل الخادمة لسرايا "عساف" لإعجابه بالخادمة التي تعمل عنده.



وبعدها تنفعل "جليلة"، وتخبره أنها لا تريد الإنجاب منه، وأنها كذبت عليه عندما أخبرته بموافقتها، وأنها كانت ستتعاطى حبوب منع الحمل لأنها لم تعد تتحمل العيش معه.



وبعدها ينهار "سليم من البكاء، ويعتذر لها لأنه كان السبب في حدوث مشكلة بينهم، لتخبره أنها يجب أن تشكره لأنه أظهر لها ما بداخله، وبعدها يقوم "سليم" بتقبيل يدها ويجعلها تتراجع عن قرار ترك منزلها.





ثم يذهب" سليم" لوالده" غفران" ليعتذر إليه عما بدر بسببه، فيوبخه على إعجابه بالخادمة فهي ليست من مستواه، وبعد ذلك يتصل "غفران"، بـ "عساف"، ويطلب مقابلته، ويخبره بأنه يوافق على ما طلبه منه وهو اجتماعه معه ومع " نجاة" و"جليلة" لكي تقوم "نجاة" بتخييرها بينهم.



"نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدي هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى .