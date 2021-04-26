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الحكومة اليونانية تخفض تقديراتها لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 3.6%

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:58 م
بوابة الفجر
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قالت وزارة المالية اليوم الاثنين إن اقتصاد اليونان من المتوقع أن ينمو 3.6% هذا العام، وهو معدل أقل من تقديراتها السابقة، لكن وتيرة النمو ستتسارع في 2022 لتصل إلى 6.2%.

وسجل اقتصاد اليونان، التي خرجت من أزمة مالية استمرت عقدا في 2018، انكماشا بلغ 8.2% العام الماضي وسط قيود لوقف انتشار جائحة كوفيد-19 وانهيار في إيرادات السياحة.

وتتماشي أحدث تقديرات الحكومة للنمو مع توقعات المفوضية الأوروبية في فبراير شباط والتي تتوقع أن ينمو اقتصاد اليونان 3.5% هذا العام.

لكنها أقل بأكثر من نقطة مئوية عن توقعات لنمو قدره 4.8% في ميزانية العام الحالي، كما تقل عن تقديرات للبنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر بلغت 4.2%.

وتتعرض المالية العامة لليونان لضغوط من هبوط في الإيرادات وزيادة كبيرة في الإنفاق لتخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة.

ووصل العجز في الميزانية العامة للحكومة إلى 9.7% من الناتج الاقتصادي العام الماضي في أعقاب فائض بلغ 1.1% في 2019 .

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