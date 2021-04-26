الحكومة اليونانية تخفض تقديراتها لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 3.6%

قالت وزارة المالية اليوم الاثنين إن اقتصاد اليونان من المتوقع أن ينمو 3.6% هذا العام، وهو معدل أقل من تقديراتها السابقة، لكن وتيرة النمو ستتسارع في 2022 لتصل إلى 6.2%.





وسجل اقتصاد اليونان، التي خرجت من أزمة مالية استمرت عقدا في 2018، انكماشا بلغ 8.2% العام الماضي وسط قيود لوقف انتشار جائحة كوفيد-19 وانهيار في إيرادات السياحة.





وتتماشي أحدث تقديرات الحكومة للنمو مع توقعات المفوضية الأوروبية في فبراير شباط والتي تتوقع أن ينمو اقتصاد اليونان 3.5% هذا العام.





لكنها أقل بأكثر من نقطة مئوية عن توقعات لنمو قدره 4.8% في ميزانية العام الحالي، كما تقل عن تقديرات للبنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر بلغت 4.2%.





وتتعرض المالية العامة لليونان لضغوط من هبوط في الإيرادات وزيادة كبيرة في الإنفاق لتخفيف التداعيات الاقتصادية للجائحة.





ووصل العجز في الميزانية العامة للحكومة إلى 9.7% من الناتج الاقتصادي العام الماضي في أعقاب فائض بلغ 1.1% في 2019 .