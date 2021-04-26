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مفاجأة.. سهر الصايغ تتنازل عن حقها في قضية الاغتصاب

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:11 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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شهدت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الطاووس" محاولة التفاوض مع أمنية والتي تجسد سهر الصايغ بعد خطفها من قبل المستشار الذى يلعب دوره الفنان أحمد فؤاد سليم، ويعرض عليها 300 ألف جنيه لها، مقابل أن تتنازل عن القضية، وواعدها بانه سيقوم بتوفير مسكن لها هى وخطيبها "فيجو" خالد عليش.


وتعود أمنية لمنزلها مرة أخرى بعد خطفها، تروى لشقيقتها ما قام المستشار بطلبه منها وهو التنازل عن القضية، والحصول على 300 ألف جنيهًا.


ويذهب المحامى كمال الأسطور لمنزل أمنية كى تعود معه مرة أخرى، ولكن يتعرض له فيجو خطيبها، وتحكى أمنية لكمال الأسطور كل شىء، وتؤكد له أنها ستوافق علي التنازل عن القضية وتحصل على النقود.


مسلسل الطاووس تدور أحداثه: حول فتاة تعرضت للاغتصاب من جانب ثلاثة شباب بالإكراه، وتحاول أن تثبت ذلك طوال حلقات المسلسل، وأن هؤلاء الشباب من عائلات ثرية حيث تجسد دورها الفنانة سهر الصايغ في دور أمنية، كما يقوم الفنان جمال سليمان بدور المحامي، الذي يتولى الدفاع عن ضحية الاغتصاب من قبل بعض أصحاب النفوذ، ويتعرض للضرب والضغوط حتى يترك القضية.

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