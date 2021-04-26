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عاجل.. أوباما يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك البنك الأهلي "فيديو"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:43 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح يوسف أوباما نجم نادي الزمالك في تسجيل الهدف الاول لفريقه في شباك البنك الأهلي، في المباراة التي تقام حاليا بينهما.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي حاليا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف أوباما في الدقيقة 7من عمر الشوط الأول، ليفتتح التسجيل للقلعة البيضاء.

يذكر أن الزمالك كان قد فاز في أخر مبارياته على حساب الانتاج الحربي بثنائية نظيفة ويحتل حاليا صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة.

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