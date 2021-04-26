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حميد أحداد يضيف الهدف الثاني للزمالك أمام البنك الأهلي "فيديو"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 09:50 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نجح حميد أحداد نجم نادي الزمالك في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في شباك البنك الأهلي، في المباراة التي تقام حاليا بينهما.

 

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي حاليا في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

وجاء هدف أوباما في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، ليحرز ثاني أهداف القلعة البيضاء.

 

يذكر أن الزمالك كان قد فاز في أخر مبارياته على حساب الانتاج الحربي بثنائية نظيفة ويحتل حاليا صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة.

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