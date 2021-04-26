مفاجأة.. ظهور يوسف الرفاعي في مظاهرة مؤيدة لمحمد مرسي..الحلقة الـ14 من "الاختيار2"

شهدت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل "الاختيار 2"، انفجار مديرية أمن القاهرة يوم 24 يناير.





وعقب الإنفجار تظاهر عدد من أعوان محمد مرسي، وتفاجأ الجمهور بإنضمام يوسف الرفاعي "أحمد مكي" إلى هذه المظاهرة ورفع صورة "مرسي"، كما صادف رؤيته أحد زملائه ونصحه بعدم تكرار ذلك.



واعتقد الجمهور أن انضمام يوسف الرفاعي إلى المظاهرة هو انشقاق من كونه ضابط أمن مركزي.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



