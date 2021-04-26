ظهر في "الاختيار 2".. الشهيد أحمد فايز ضبط 36 متهمًا وكان شاهد الإثبات

عرض مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، قصة العقيد أحمد فايز ضابط الأمن الوطني، أحد الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في التصدي للعناصر الإرهابية.









وشهدت أحداث الحلقتين الـ 13 و14 من مسلسل الاختيار 2 ظهور اسم العقيد أحمد فايز الذي يجسد دوره أحمد سعيد عبدالغني في أكثر من مشهد، مثل مشهده مع المقدم زكريا يونس الذي يقدمه كريم عبد العزيز.





وترصد " الفجر " أبرز المعلومات حول الشهيد البطل أحمد فايز:





1- العقيد أحمد فايز من مواليد إحدى قري ديرمواس محافظة المنيا.





2- تخرج من كلية الشرطة دفعة 1995.





3- بعد عام من تخرجه التحق بقطاع الأمن الوطني قسم مكافحة الإرهابي.





4- قرر الإهاب الغادر قتله لأنه الشاهد الإثبات الأول في قضية "خلية الصواريخ" والمسؤول عن ضبط 36 متهما.





5- تولى مسؤولية جمع المعلومات في قضية "جند الشام" وقبض على المتهمين.





6- كان الشهيد مشهود له بالكفاءة المهنية والتدريبية العالية.





7_ كان من ضمن فرقة "المهام الخاصة" التي تم تكوينها من ضباط الأمن الوطني والقوات الخاصة.





8- استشهد عام 2017 في صحراء الواحات بمحافظة الجيزة ضمن 16 شهيدا آخرين الأجهزة الأمنية وإصابة 13 آخرين.



