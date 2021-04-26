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بعد مصر.. تركيا تريد إنهاء الخلافات مع المملكة والأخيرة: حديث أنقرة حاليا إيجابي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
دعاء جمال
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بعد خطوة مصر ومحاولة إعادة العلاقات معها وتصريحات المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إبراهيم قالن، خرجت تركيا لتعلن عن رغبتها في إصلاح العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

 

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالنأن بلاده تبحث عن سبل لإصلاح العلاقات بأجندة أكثر إيجابية مع السعودية، مضيفا أنه "يأمل في إنهاء المقاطعة بين البلدين".

 

وفي سياق متصل، كان قد علق الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود على تصريحات الرئاسة التركية حول قضية جمال خاشقجي، معتبرا أن حديث الجانب التركي في الوقت الراهن إيجابي.

 

وكتب على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "حديث الرئاسة التركية الآن موقف إيجابي وهو ما كانت تنتظره السعودية منهم في السابق وتطالب فيه وقد حدث هذا الأمر".

 

وأضاف: "في النهاية نحن ليس لنا عداوة مع أحد لكن من يعادينا نعاديه ولا نقبل لأحد التحريض علينا أو الإساءة لوطننا أو ولاة أمرنا".

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الكلمات المفتاحية

مصر وتركيا جمال خاشقجي امير سعودي السعودية وتركيا

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