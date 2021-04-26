برشلونة مهدد بفقدان ميسي وجريزمان بسبب الإيقاف









يخوض الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة بقيادة المدرب الهولندي رونالد كومان تدريباته الجماعية استعداداً لمواجهة غرناطة، ضمن إطار منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإسباني.





غيابات برشلونة أمام غرناطة





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة مهدد بغياب أربعة لاعبين من قوام الفريق الكروي الأول بالنادي الكتالوني أساسيين لديهم 4 بطاقات صفراء،.





وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين المهددين بالغياب عن مباريات الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة هم ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، أوسكار مينجويزا، فرينكي دي يونج.





وأكملت الصحيفة أن عقوبة الإيقاف رباعي الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في المواجهة المرتقبة، حال حصلوا على البطاقة الخامسة أمام فالنسيا.



