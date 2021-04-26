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اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلي والمصري

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة وجيه أحمد طاقم تحكيم مباراة الأهلي أمام مضيفه المصري والتي ستقام على ستاد الإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

 

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى طاقم مكون من :-

 

محمد الحنفي (حكم ساحة)

 

تحسين السادات (حكم مساعد)

 

أحمد حسام (حكم مساعد)

 

محمد العتباني (حكم رابع)

 

محمود بسيوني (حكم فيديو)

 

محمود ناجي (مساتعد حكم فيديو)

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