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رشا سامي "الفجر الفني": تجربتي فى "القاهرة كابول" مشرقة.. والجمهور وصف أدائي بالسهل الممتنع

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:07 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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بمشاهد قليلة لها فى مسلسل "القاهرة كابول"، جذبت انتباه الجمهور، وأصبحت حديث السوشيال ميديا، وذلك لموهبتها الفنية التى ظهرت خلال تجسيدها لزوجة المخرج خالد، الذى قدم دوره الفنان أحمد رزق.


تحدثت رشا سامي فى تصريحات خاصة ل"الفجر الفني"، عن تجربتها فى مسلسل "القاهرة كابول"، ترشيحها للدور، كواليس العمل، أبرز التعليقات التى لفتت انتباهه على دورها، وإليكم أبرز التصريحات:


_تجربتى فى مسلسل "القاهرة كابول" كانت رائعة ومشرقة بالنسبة لي.


_تم ترشيحي لشخصية ابتسام عن طريق مخرج العمل "حسام علي".


_ تفاجأت بردود أفعال الجمهور على شخصيتي وكانت رائعة.


_من أبرز التعليقات التى لفتت انتباهي هو أنني كنت طبيعية وأدائي سهل ممتنع.


_لا يوجد تشابه بين شخصية ابتسام وشخصيتي فى الواقع.


_ التعاون مع نجوم كبار فى "القاهرة كابول" شرف كبير لي والكواليس كانت راقية.


_ اسمي رشا سامى خريجة المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل ودراسات عليا إخراج وتربية المسرح أبو الفنون، لدي ما يزيد عن ٣٠ عمل درامى و١٥ عمل مسرحى والسينما ٦ أفلام ومارست الفن منذ عام ٢٠٠٥.

_طموحى فى مجال التمثيل أن أصل لأقصى درجة من الاستمتاع بالفن.

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