فرح عناصر الإخوان عقب تفجير مديرية أمن القاهرة.. الحلقة الـ14 من "الاختيار2"

شهدت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل "الاختيار2" عدد من الأحداث.



وظهر في الحلقة فرح عناصر الإخوان عقب عملية تفجير مديرية أمن القاهرة، حيث قال محمد علاء والذي يجسد دور أحد عناصر الإخوان عقبال مديريات مصر كلها".



وظهر الفنان أحمد سعيد عبد الغني "أحمد فايز"، وهو يخطط للقبض على أحد عناصر الإخوان في منطقة الهرم.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.



