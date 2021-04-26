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"عاليا" تقوم بخطة من أجل العودة إلى "يوسف" في الحلقة الـ14 من "الاختيار2"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قيلل الحلقة الـ14 من مسلسل "الاختيار"، والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وشهدت الحلقة إخبار هادي الجيار لـ "يوسف الرفاعي" بأن "عاليا" ستتم خطبتها على أحد زملائها في العمل، وأنها وافقت على ذلك.

وحزن يوسف الرفاعي عقب ذلك، وقرر التحدث معها، ولكنه في النهاية تحدث إلى صديقتها والتي كانت تجلس مع "عاليا" ووضح أنها مجرد خطة ليشعر يوسف أن "عاليا" لن تنتظره كما يعتقد.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.

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يوسف الرفاعي عاليا الأختيار2 الأختيار اخبار الفجر الفني

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