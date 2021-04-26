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وزارة الإسكان: إنشاء 150 محطة لمعالجة الصرف بتكلفة 30 مليار جنيه

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:26 م
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، إن الوزارة خلال آخر 3 سنوات قامت بخطة كبيرة وطموحة لتحسين وضع المجاري مائية في مصر، وللحفاظ على صحة المواطن المصري وجود الحياة والزراعة.

ولفت "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، إلى ان وزارة الإسكان قامت بإنشاء 60 محطة لمعالجة مياه الصرف الثنائي في مصر خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، في إطار الحفاظ على مجرى نهر النيل.

وأشار إلى أن إجمالي محطات معالجة الصرف الصحي في مصر حتى 2014 كانت تقدر بـ300 محطة، ومنذ 2014 حتى الآن وصلنا لـ480 محطة، منهم 60 محطة في الصعيد، في إطار الحفاظ على جودة نهر النيل، وجودة الزراعات.

ولفت إلى أن الوزارة لديها برنامج طموح بإنشاء 150 محطة باستثمارات تقدر بـ30 مليار جنيه، بطاقة انتاج تقدر بـ5 ملايين متر مكعب يوميًا، وكل محطة عبارة عن مصنع متكامل لمعالجة مياه الصرف الصحي.

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