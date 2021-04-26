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أحداد يواصل التألق ويسجل الهدف الثالث للزمالك أمام البنك الأهلي "فيديو"
الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:13 م
الفجر الرياضي
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نجح
حميد أحداد نجم نادي الزمالك في تسجيل الهدف الثالث لفريقه في شباك البنك الأهلي،
في المباراة التي تقام حاليا بينهما.
ويلتقي
الزمالك مع البنك الأهلي حاليا في بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاء
هدف أحداد الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، ليحرز ثالث
أهداف القلعة البيضاء.
يذكر
أن الزمالك كان قد فاز في أخر مبارياته على حساب الانتاج الحربي بثنائية نظيفة
ويحتل حاليا صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة.
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