نائب وزير الإسكان يكشف حقيقة استخدام مياه الصرف للشرب بعد المعالجة

قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، إن الوزارة عندما كانت تقوم بمحطات لمعالجة الصرف الصحي، كانت تهدف للتخلص من الصرف الصحي، ولكن الفكر الآن اختلف، وأصبحنا نعيد استخدام المياه بشكل آمن، مشيرًا إلى أن مياه الصرف المعالجة يتم إعادة استخدامها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.



ولفت "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، مساء الإثنين، أن مياه الصرف بعد معالجتها بشكل ثلاثي لا تستخدم للشرب، رغم أنها من الناحية الظاهرية مقاربة لمياه نهر النيل.



ولفت إلى أن الصرف الصحي كان يصل لـ80% من انحاء مصر، ولكن خلال الفترة الأخيرة، تم رفع نسبة الصرف الصحي في المدن بنسبة 96%، وتم توصيل الصرف الصحي لـ38% من القرى بدلا من 12%، وخلال 2 سنوات سيتم الانتهاء من منظومة الصرف الصحي في اطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة".



