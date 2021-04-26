"جبيرة طبية وقائية" لحمدي فتحي من أجل المشاركة في التدريبات الجماعية بالأهلي





قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن ‏حمدي فتحي لاعب الفريق يشارك ابتداء من اليوم في التدريبات الجماعية بجبيرة طبية ‏كنوع من الوقاية له، لحين اكتمال جاهزيته بنسبة 100% للوجود مع الفريق في المباريات ‏الرسمية.‏





وكان الجهاز الطبي قد أعلن في وقت سابق أن حمدي فتحي يغيب عن المشاركة مع الفريق ‏لفترة تصل إلى شهرين منذ توقيت إجراء الجراحة.‏





وشارك حمدي فتحي في التدريبات اليومية التي أقيمت على ملعب التتش، وفقًا للبرنامج الذي ‏يقوم بتنفيذه بعد خضوعه لجراحة في الكوع خلال مشاركته مع المنتخب الوطني.‏





ويستعد الأهلي لمواجهة المصري المقرر لها التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على استاد ‏الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏





وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق ‏مران اليوم، الذي يعقبه إعلان القائمة والسفر إلى الإسكندرية للمبيت.



