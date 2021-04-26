طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لثنائي الفريق

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد ‏هاني وياسر إبراهيم لاعبي الفريق جاهزان من الناحية الطبية للوجود مع الفريق والمشاركة في ‏المباريات الرسمية وفقًا لرؤية الجهاز الفني.‏





واشتكى محمد هاني وياسر إبراهيم من إصابة في العضلة الضامة أبعدتهما عن الوجود مع ‏الفريق في المباريات الرسمية خلال الفترة الماضية.‏





وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش، وأكد رئيس الجهاز ‏الطبي جاهزيتهما للوجود في المباريات الرسمية.‏



