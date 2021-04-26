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طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لثنائي الفريق
الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:25 م
علي نبوي
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قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد هاني وياسر إبراهيم لاعبي الفريق جاهزان من الناحية الطبية للوجود مع الفريق والمشاركة في المباريات الرسمية وفقًا لرؤية الجهاز الفني.
واشتكى محمد هاني وياسر إبراهيم من إصابة في العضلة الضامة أبعدتهما عن الوجود مع الفريق في المباريات الرسمية خلال الفترة الماضية.
وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش، وأكد رئيس الجهاز الطبي جاهزيتهما للوجود في المباريات الرسمية.
وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت، استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتا
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