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طبيب الأهلي يكشف الحالة الصحية لثنائي الفريق

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:25 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد ‏هاني وياسر إبراهيم لاعبي الفريق جاهزان من الناحية الطبية للوجود مع الفريق والمشاركة في ‏المباريات الرسمية وفقًا لرؤية الجهاز الفني.‏

واشتكى محمد هاني وياسر إبراهيم من إصابة في العضلة الضامة أبعدتهما عن الوجود مع ‏الفريق في المباريات الرسمية خلال الفترة الماضية.‏

وشارك الثنائي في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش، وأكد رئيس الجهاز ‏الطبي جاهزيتهما للوجود في المباريات الرسمية.‏

وأدى الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب التتش قبل التوجه إلى الإسكندرية للمبيت، ‏استعدادًا لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء والمؤجلة من ‏الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتا

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