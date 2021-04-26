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حسام موافي يوضح الفرق بين الأمراض النفسية والعقلية (فيديو)

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:27 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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ورد إلى الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، سؤال من ممرضة تدعى حنان، حيث إنها تعاني من ألم في جميع أنحاء الجسم وخاصة المفاصل، والألم يزداد بالليل.

وقال موافي خلال برنامج "ربي زدني علما" على قناة "صدى البلد"، في مطلع رده على السؤال السابق، أن هذه الأعراض تتراوح ما بين مرض مناعي أو نفسي.

وأكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن أمراض الذئبة الحمراء والروماتويد وتليف الجلد يمكنها أن تسبب هذه الأعراض.

وأوضح أن هناك مشكلة كبيرة في مصر وهي عدم قبول المريض إصابته بمرض نفسي، في حين أنه علم معروف وموجود في الكتب، والإصابة به غير مقلقة ويحتاج للعلاج متى أثر على الحياة.

ولفت إلى وجود فرق بين المرض النفسي والعقلي، حيث إن الثاني يحتاج لطبيب أمراض نفسية، مطالبا صاحبة السؤال بعمل جميع التحاليل للتأكد من خلوها من الأمراض المناعية.

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إلى أن وجود أعراض بدون سبب عضوي قد تكون ناتجة عن مرض نفسي.

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