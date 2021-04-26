آرسنال يخطط لضم صفقة غير متوقعة





كشفت تقارير صحفية إسبانية أن آرسنال الإنجليزي يخطط للتعاقد مع ظهير أيمن جديد من أجل تدعيم هذا المركز خلال الفترة المقبلة.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن آرسنال يرغب في التعاقد مع الشاب طارق لامبتي نجم برايتون الإنجليزي.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن قرار التعاقد مع لامبتي يأتي بسبب الرحيل المتوقع للإسباني هيكتور بيليرين عن المدفعجية في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ولفتت الصحيفة الإسبانية أنه إذا تمت هذه صفقة بضم لامبتي صاحب الأصول الغانية فإنها ستكلف خزائن آرسنال حوالي 40 مليون جنيه إسترليني.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لامبتي البالغ من العمر 20 عاماً يعتبر من أفضل اللاعبين الشبان في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.



