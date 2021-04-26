Advertisements

عودة "يوسف" لـ"عاليا"..أحداث الحلقة الـ14 من "الاختيار2"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:28 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل "الاختيار2"، والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.

وقرر يوسف الرفاعي أن يقابل صديقة "عاليا"، واعترف بحبه لـ"عاليا" وحضرت "عاليا" في هذه اللحظة والتي جلست معه وتحدثا حيث عبر عن حبه لها وخوفه عليها.

وردت "عاليا" عليه قائله: "أنا معرفتكش وانت شغال في بنك أنا عرفتك وانت ماسك روحك على كفك.. أظن اننا نستاهل نكون مع بعض"، فرد عليها قائلا: "انتي وحشتيني اوي".

وظل "يوسف" و"عاليا" يتشاجرا بسبب غير كل منهما على الآخر حتى في فترة خصامهم.

مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.




شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوسف الرفاعي عاليا الأختيار2 الأختيار اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

ظهر في "الاختيار 2".. الشهيد أحمد فايز ضبط 36 متهمًا وكان شاهد الإثبات

منذ ساعة

عاجل- بدر بانون يغيب عن الأهلي أمام المصري

منذ 36 دقيقة

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 4 ساعات

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ يوم

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

برشلونة مهدد بفقدان ميسي وجريزمان بسبب الإيقاف

منذ ساعة و 12 دقيقة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

بعد قليل..الحلقة الخامسة من مسلسل "الاختيار 2" على "on"

أحمد مكي يعترف لـ أسماء أبو اليزيد بحبه ويقرر خطبتها في "الاختيار 2"

بعد قليل.. الحلقة الثامنة من مسلسل "الاختيار 2" على "on"

يوسف الرفاعي يستعد لخطبة أسماء أبو اليزيد.. الحلقة الـ9 من "الاختيار 2"

من جديد.. حديث رومانسي بين أحمد مكي وأسماء أبو اليزيد

تعرف على موعد عرض الحلقة الـ10 من "الاختيار 2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

09:16 م

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

10:43 م

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى