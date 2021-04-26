عودة "يوسف" لـ"عاليا"..أحداث الحلقة الـ14 من "الاختيار2"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل "الاختيار2"، والمذاع على قناة "on" في تمام الساعة الـ9 مساء.



وقرر يوسف الرفاعي أن يقابل صديقة "عاليا"، واعترف بحبه لـ"عاليا" وحضرت "عاليا" في هذه اللحظة والتي جلست معه وتحدثا حيث عبر عن حبه لها وخوفه عليها.



وردت "عاليا" عليه قائله: "أنا معرفتكش وانت شغال في بنك أنا عرفتك وانت ماسك روحك على كفك.. أظن اننا نستاهل نكون مع بعض"، فرد عليها قائلا: "انتي وحشتيني اوي".



وظل "يوسف" و"عاليا" يتشاجرا بسبب غير كل منهما على الآخر حتى في فترة خصامهم.



مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف وعدد من الفنانين الشباب.









