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الكنيسة تعتذر عن التغطيات الصحفية والإعلامية لعيد القيامة المجيد

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:45 م
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى
ماريان ناجى
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أصدر المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي بيانا منذ قليل، اعتذر فيه عن التغطية الإعلامية لعيد القيامة المجيد، المقرر الاحتفال به يوم الأحد المقبل.

وجاء نص البيان كالتالي:
يطيب للمركز أن يهنئكم بشهر رمضان المبارك وعيد القيامة المجيد، أعاد الله عليكم هذه الأيام بكل الخير والسلام والسعادة، لتأتي هذه المناسبات المباركة في الأعوام المقبلة وقد أنعم الله على العالم بانقضاء جائحة فيروس كورونا، لنعود لحياتنا الطبيعية ونحقق الأهداف الخيِّرة التي ننشدها ونسعى إليها.

وفي ظل الظروف الحالية وتفشي الفيروس، ما يفرض علينا قيودٍ عديدة تعلمونها جميعًا، يعتذر المركز الإعلامي عن عدم السماح بعمل أية تغطيات صحفية وإعلامية لأي من المناسبات الكنسية الحالية والتي تنتهي بعيد القيامة المجيد.

وسيتولى التليفزيون المصري بث قداس العيد مساء يوم السبت الموافق ١ مايو، ويمكن للقنوات الراغبة في بث القداس علي شاشتها ان تنضم علي تردد التليفزيون المصري، وسوف نوافيكم بأماكن ومواعيد صلوات الأيام المقبلة التي سيترأسها قداسة البابا ليتسنى لكم متابعتها ونشر أخبارها لديكم.

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عيد القيامة بوابة الفجر الكنيست الفجر

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