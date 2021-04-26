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نجل النقراشي باشا: الإخوان كانوا سيدفعون البلاد لمصير الندم

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:31 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء مصر، كواليس اغتيال والده محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر الأسبق على يد جماعة الإخوان.

وقال "النقراشي" في حواره عبر تطبيق زوم مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الاثنين: "والدي كان رئيس حكومة في ظل الاحتلال البريطاني لمصر لكن لم يكن مواليا للانجليز، وكان معارضًا لتنظيم الإخوان وهذا كان السبب في اغتياله".

وأضاف " أحد الضباط أصحاب الرتب المرتفعة اصطحبني من المدرسة بعد اغتيال والدي، ابلغوني كذبا أن والدي مريض حينما كنت في المدرسة ثم أخبرتني شقيقتي الحقيقة، وبمجرد تولي الإخوان الحكم وظهروا على حقيقتهم خرج عليهم الشعب المصري وثار عليهم بعد شهور من حكمهم".

واستطرد "الإخوان كانوا سيدفعون بالبلاد إلى مصير يستوجب الندم ولكن مصر محروسة وربنا بيحبها أنه بعتلها السيسي، والوضع في مصر الآن اختلف عن 20 سنة مضت".

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