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إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ بدء الجائحة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الاثنين، تسجيل 496 حالة وفاة جديدة بفيروس کورونا في البلاد، ليرتفع إجمالي ضحايا الوباء إلى أكثر من 70 ألف وفاة.

 

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، أنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تسجيل 21 ألفا و26 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و417 ألفا و230 شخصا، منهم 5 آلاف و244 حالة في وضع حرج".

 

وأشارت، نقلا عن وزارة الصحة، أن "عدد المتعافين من المرض بلغ و289 ألفا و 229 شخصا".

 

وأوضحت، أن 15 مليونا و313 ألفا و657 شخصا خضعوا لفحص الكشف عن الإصابة بـ"کوفيد 19" في أنحاء البلاد.

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