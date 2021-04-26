بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الأهلي

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بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الأهلي
الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:33 م
أمل الحلفاوي
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يعاني النادي الأهلي من الغيابات الكثيرة بين صفوف فريقه الأول لكرة القدم، خاصة خلال الفترة الأخيرة.
ويتواجد في مستشفى النادي الأهلي عدد كبير من اللاعبين، ولعل أبرزهم ثلاثي خط الدفاع الذي أثر بشكل كبير على أداء الأحمر في الجبهة اليسرى.
علي معلول ظهير أيسر الفريق، يغيب عن الأهلي منذ لقاء بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
بالإضافة إلى محمود وحيد الذي يعاني من مزق في الخلفية، وأيمن أشرف الذي أصيب بكدمة قوية في الركبة، فضلا عن حمدي فتحي الذي أجرى عملية جراحية في ساعد اليد اليسرى.
ويضاف إليهم، جونيور أجايي المصاب في العضلة الخلفية، وفي الأخير محمود متولي، محمد محمود وكريم نيدفيد، الذين لا يزالون في مرحلة التاهيل بعد فترة طويلة من الغياب.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، غدًا الثلاثاء، عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة.
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