بالأسماء.. تعرف على قائمة المصابين في الأهلي





يعاني النادي الأهلي من الغيابات الكثيرة بين صفوف فريقه الأول لكرة القدم، خاصة خلال الفترة الأخيرة.





ويتواجد في مستشفى النادي الأهلي عدد كبير من اللاعبين، ولعل أبرزهم ثلاثي خط الدفاع الذي أثر بشكل كبير على أداء الأحمر في الجبهة اليسرى.





علي معلول ظهير أيسر الفريق، يغيب عن الأهلي منذ لقاء بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





بالإضافة إلى محمود وحيد الذي يعاني من مزق في الخلفية، وأيمن أشرف الذي أصيب بكدمة قوية في الركبة، فضلا عن حمدي فتحي الذي أجرى عملية جراحية في ساعد اليد اليسرى.





ويضاف إليهم، جونيور أجايي المصاب في العضلة الخلفية، وفي الأخير محمود متولي، محمد محمود وكريم نيدفيد، الذين لا يزالون في مرحلة التاهيل بعد فترة طويلة من الغياب.



