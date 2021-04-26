Advertisements

هاني النقراشي يدعو الجميع لارتداء شارة زرقاء لهذا السبب

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:37 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء مصر، إن إثيوبيا تقوم بدعاية سيئة ضد مصر فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، داعيًا الجميع لارتداء شارة زرقاء من أجل التعبير عن حق مصر في مياه النيل.

وأضاف "النقراشي" في حواره عبر تطبيق زوم مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الاثنين: "أنصح الشباب دائما بالتأكد من المعلومات عبر مواقع التواصل لأن نشر المعلومات وتداولها عبر هذه المواقع أمر يعني الاقتناع بها والمساهمة في ترويجها".

وفي سياق منفصل أشار إلى أن مصر ستقوم خلال الفترة القادمة بتوقيع اتفاق مع شركة صينية كبيرة تبدأ في نهاية هذا العام من أجل تصنيع السيارات الكهربائية.

وتابع "ادعم المبادرات المصرية في تصنيع سيارات كهربائية للحد من تلوث البيئة، وسنحتاج 30% زيادة في محطات الكهرباء مع تصنيعها"، مشيرًا إلى أن الطقس في مصر يسمح بالحصول على حرارة من الشمس مباشرة وهي من وسائل الطاقة المتجددة التي تسعى مصر للقيام بها.

أخبار تهمك

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ أقل من ساعتين

عاجل- بدر بانون يغيب عن الأهلي أمام المصري

منذ 34 دقيقة

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ 19 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ يوم

ظهر في "الاختيار 2".. الشهيد أحمد فايز ضبط 36 متهمًا وكان شاهد الإثبات

منذ ساعة

مفاجأة.. ظهور يوسف الرفاعي في مظاهرة مؤيدة لمحمد مرسي..الحلقة الـ14 من "الاختيار2"

منذ 42 دقيقة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة مهدد بفقدان ميسي وجريزمان بسبب الإيقاف

منذ ساعة و 10 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

09:16 م

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

10:43 م

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى