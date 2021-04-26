هاني النقراشي يدعو الجميع لارتداء شارة زرقاء لهذا السبب

قال هاني النقراشي، عضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء مصر، إن إثيوبيا تقوم بدعاية سيئة ضد مصر فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، داعيًا الجميع لارتداء شارة زرقاء من أجل التعبير عن حق مصر في مياه النيل.



وأضاف "النقراشي" في حواره عبر تطبيق زوم مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الاثنين: "أنصح الشباب دائما بالتأكد من المعلومات عبر مواقع التواصل لأن نشر المعلومات وتداولها عبر هذه المواقع أمر يعني الاقتناع بها والمساهمة في ترويجها".



وفي سياق منفصل أشار إلى أن مصر ستقوم خلال الفترة القادمة بتوقيع اتفاق مع شركة صينية كبيرة تبدأ في نهاية هذا العام من أجل تصنيع السيارات الكهربائية.



وتابع "ادعم المبادرات المصرية في تصنيع سيارات كهربائية للحد من تلوث البيئة، وسنحتاج 30% زيادة في محطات الكهرباء مع تصنيعها"، مشيرًا إلى أن الطقس في مصر يسمح بالحصول على حرارة من الشمس مباشرة وهي من وسائل الطاقة المتجددة التي تسعى مصر للقيام بها.

