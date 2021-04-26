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عاجل- بدر بانون يغيب عن الأهلي أمام المصري

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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يشارك بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  في التدريبات الجماعية عقب ‏مواجهة المصري، التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية، ‏والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏

 

وفضل الجهاز الفني استمرار إراحة اللاعب من مران اليوم، على أن ينتظم في التدريبات ‏بصورة طبيعية بعد مواجهة المصري وفي بداية تحضيرات الفريق لمواجهة الجونة.‏

 

وحصل بدر بانون على راحة من التدريبات قبل مواجهة إنبي الأخيرة، للتخلص من حالة ‏الإجهاد بعد مشاركته بشكل أساسي مع الفريق خلال الفترة الماضية، ووفقًا للبرنامج الذي ‏يقوم الجهاز الفني بتنفيذه مع اللاعبين في ظل ضغط المباريات.‏

 

واستعد الأهلي لمواجهة المصري أمس دون راحة، عقب مواجهة إنبي التي نجح خلالها ‏الفريق في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.‏

 

ويلتقي الأهلي مع المصري في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية، في ‏المباراة المؤجلة من الجولة الـ15.‏

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