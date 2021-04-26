عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المنطقة تتغير تغير غير طبيعي، مشيرا إلى أن المتحدث باسم الرئاسة التركية صرح أنهم يبحثون عن تحسين علاقتهم بالمملكة العربية السعودية.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الإثنين، إلى ان متحدث الرئاسة التركية أفاد بأن هناك مباحثات ستجرى بين مصر وتركيا خلال أول أسبوع من شهر مايو، مضيفا: "اللي بيحصل تغيير كامل.. لما وصل بايدن للحكم قولتلكم كل حاجة هتتغير".



