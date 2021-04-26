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عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:43 م
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المنطقة تتغير تغير غير طبيعي، مشيرا إلى أن المتحدث باسم الرئاسة التركية صرح أنهم يبحثون عن تحسين علاقتهم بالمملكة العربية السعودية.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الإثنين، إلى ان متحدث الرئاسة التركية أفاد بأن هناك مباحثات ستجرى بين مصر وتركيا خلال أول أسبوع من شهر مايو، مضيفا: "اللي بيحصل تغيير كامل.. لما وصل بايدن للحكم قولتلكم كل حاجة هتتغير".

وأضاف أن هناك تطور يحدث، وتركيا تعمل على تحسين علاقتها بمصر والسعودية بخطى سريعة، معلقا: "لأول مرة من 2008 ألاحظ هجوم أقل على مصر في قناة الجزيرة"، فضلا عن تداول تصريحات لمسئولين مصريين على قناة الجزيرة، حيث أن هناك انخفاض ملحوظ في أداء قناة الجزيرة، ولكن ليس نهائيا.

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