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أحمد كريمة: الإخوان أضعفوا حديث "خير أجناد الأرض" لحساب الموساد الإسرائيلي

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:41 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الاصطفاف الوطني وراء القوات المسلحة المصرية، يُحرك مكامن الحقد الأسود المتأصل لدى الفئات الضالة التي تريد التهوين، أو التقليل من قيمة وقامة القوات المسلحة المصرية.

وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن الإخوان والسلفيين قاما بإضعاف حديث "خير أجناد الأرض" لحساب الموساد الإسرائيلي، رغم أن الحديث صحيح.

ولفت إلى أن كل من يعاند الجيش المصري ملعون بنص القرآن الكريم، وهذا واضح في قوه تعالي:" لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا * مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا".

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