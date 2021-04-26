يوسف الحسيني ساخرًا: "في الـ30 سنة الأخيرة كنا بنعمل عيش"

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن محطات معالجة الصرف الصحي غير معدة لإنتاج مياه للشرب، ولكنها اعدت للإستخدام الزراعي، بعد معالجتها بشكل ثلاثي.





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاثنين، أن محطات معالجة الصرف زادت خلال الفترة الأخيرة بنسبة 60%، في إطار العمل على استخدام المياه أكثر من مرة.



