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يوسف الحسيني ساخرًا: "في الـ30 سنة الأخيرة كنا بنعمل عيش"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:47 م
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن محطات معالجة الصرف الصحي غير معدة لإنتاج مياه للشرب، ولكنها اعدت للإستخدام الزراعي، بعد معالجتها بشكل ثلاثي.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاثنين، أن محطات معالجة الصرف زادت خلال الفترة الأخيرة بنسبة 60%، في إطار العمل على استخدام المياه أكثر من مرة.

ولفت إلى أن نسبة توصيل الصرف الصحي في المدن ارتفعت من 86% لـ96% خلال الفترة الأخيرة، معقبًا: "تيجي تقولي كنا بنعمل أيه في الـ30 سنة الأخيرة، هقولك كنا بنعمل عيش".

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