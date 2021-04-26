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عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي
الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:50 م
الفجر الرياضي
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تعرض محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإصابة خلال مباراة فريقه أمام البنك الأهلي في المباراة المقامة على ستاد القاهرة الدولي.
وفي الدقيقة 57 اضطر مدافع الزمالك إلى مغادرة ملعب المباراة متأثرا بالإصابة ولم يتمكن من استكمالها بعد إصابته.
وقام المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بالدفع بمحمد عبد السلام بدلا من محمود حمدي الونش الذي تعرض للإصابة في اللقاء.
ويتقدم الزمالك على البنك الأهلي بثلاقة أهداف دون رد سجلهم كلا من حميد أحداد "هدفين" ويوسف أوباما.
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