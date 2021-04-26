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عاجل.. هيئة الدواء المصرية تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:02 م
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت هيئة الدواء المصرية، عن منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة لشؤون الطب الوقائي، إن وزارة الصحة مستعدة بشكل قوي للتعامل مع زيادة الإصابات خلال الفترة المقبلة، لافتَا إلى أن الاستعداد القوي لا يعني التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وتابع "عبد الفتاح"، خلال تصريحات إعلامية، أن التجمعات تهدد بشكل خطير في نشر العدوى، ومن الممكن أن لا تزيد الإصابات حال الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ولفت، إلى أن الكثير من المواطنين الذين يصابون بفيروس كورونا يذهبون للصيدليات للحصول على العلاج، ولا يطبقون إجراءات العزل المنزلي تحت مظلة وزارة الصحة.

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