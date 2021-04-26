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أحمد كريمة: إسقاط الجنسية واجب بنص القرآن عن كل من يُعادي الجيش

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:53 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن إسقاط الجنسية واجب بنص القرآن الكريم عن كل من يعاند ويجابه الجيش، وهذا واضح في قوله تعالي:" لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا".

وتابع "كريمة"، خلال حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، أن أحداث 2011 سميت كذبًا بثورات الربيع العربي، واخبرنا عنها الرسول صلى الله عليه وسلم في وقله:" تكون فتنةٌ أسلمُ الناس فيها الجند الغربي"، والمقصود بالجندي الغربي هو الجندي المصري لأن مصر تقع غرب مكة.

ولفت إلى أن الجيش المصري، قام بحماية العباد والبلاد، معقبًا: "أقسم بالله لو يعلم الناس ما كان يخطط للأزهر، لسجدوا لله شكرًا".

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