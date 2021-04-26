Advertisements

محافظة القاهرة: إزالة 91 عقارا بعزبة الهجانة وتسكين 236 أسرة بالمحروسة

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
Advertisements
تابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، أعمال إزالة المرحلة الثانية من التعديات والإشغالات (شينزو آبى) بمدينة نصر.

وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أنه تم إزالة 91 عقارا بمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا" وتسكين 236 بمساكن مدينة المحروسة بالسلام.

وأعلن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جار المتابعة اليومية لحين الانتهاء من التعارضات والإشغالات فى المسار، يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

أخبار تهمك

الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ يوم

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ أقل من نصف ساعة

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 10 ساعة

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 12 ساعة

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ أقل من ساعتين

ظهر في "الاختيار 2".. الشهيد أحمد فايز ضبط 36 متهمًا وكان شاهد الإثبات

منذ ساعة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ ثلث ساعة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة مهدد بفقدان ميسي وجريزمان بسبب الإيقاف

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل- بدر بانون يغيب عن الأهلي أمام المصري

منذ 36 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

09:16 م

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

10:43 م

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى