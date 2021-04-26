محافظة القاهرة: إزالة 91 عقارا بعزبة الهجانة وتسكين 236 أسرة بالمحروسة

تابع الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، أعمال إزالة المرحلة الثانية من التعديات والإشغالات (شينزو آبى) بمدينة نصر.



وأوضح نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، أنه تم إزالة 91 عقارا بمدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا" وتسكين 236 بمساكن مدينة المحروسة بالسلام.



وأعلن نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه جار المتابعة اليومية لحين الانتهاء من التعارضات والإشغالات فى المسار، يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.