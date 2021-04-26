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عمرو أديب: هذا الفنان أصبح في مرمى نيران الشعب المصري

الإثنين 26/أبريل/2021 - 10:56 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر كانت منشغلة الأيام الماضية بالشهيد محمد مبروك، والذي سرد مسلسل "الاختيار 2" قصة بطولته واستشهاده، مضيفا: "والمصريين كان عندهم غل تجاه الضابط الخائن محمد عويس".

وأشاد "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الإثنين، بأداء الفنان أحمد شاكر عبداللطيف لشخصية الضابط الخائن محمد عويس، معلقا: "أحمد شاكر أصبح في مرمى نيران الشعب المصري اليومين اللي فاتوا".

ووصف الإعلامي عمرو أديب، أحمد شاكر عبداللطيف بـ الفنان الجرىء والشجاع، معلقا: "ده مطلعش في دور شخص شرير، لا ده طلع في دور خاين".

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