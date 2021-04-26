إيبارشية الفيوم تعتذر عن استقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد

أصدرت إيبارشية الفيوم بيانا رسميا منذ قليل، اعتذرت فيه عن استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد.





وجاء نص البيان كالتالي:

نظرًا للوضع الصحي الحالي والمتعلق بزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وحرصًا منا علي سلامة الجميع، لذلك نعتذرعن إستقبال السادة المهنئين بعيد القيامة المجيد علي المستويين الرسمي والشعبي وذلك في جميع كنائس الإيبارشية، وننوه بإمكانية تقديم التهنئة بالعيد هاتفيًا سواء بالإتصال أو بالرسائل أوعبر البرقيات ووسائل التواصل الإجتماعي.



