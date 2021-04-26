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إيبارشية الفيوم تعتذر عن استقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:01 م
بيان الإيبارشية
بيان الإيبارشية
ماريان ناجى
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أصدرت إيبارشية الفيوم بيانا رسميا منذ قليل، اعتذرت فيه عن استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد.

وجاء نص البيان كالتالي:
نظرًا للوضع الصحي الحالي والمتعلق بزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وحرصًا منا علي سلامة الجميع، لذلك نعتذرعن إستقبال السادة المهنئين بعيد القيامة المجيد علي المستويين الرسمي والشعبي وذلك في جميع كنائس الإيبارشية، وننوه بإمكانية تقديم التهنئة بالعيد هاتفيًا سواء بالإتصال أو بالرسائل أوعبر البرقيات ووسائل التواصل الإجتماعي.

ونحن إذ نشكر ونُقدر عمق المشاعر الطيبة والمحبة الغالية من الجميع، مصلين أن يرفع اللة الوباء عن العالم ويحفظ مصرنا الغالية والشعب المصري العظيم سالمين معافين، في ظل القيادة الحكيمة والمخلصة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وبصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ١١٨، وكل عام وحضراتكم في ملء الخير والبركة والسلام.

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