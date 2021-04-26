٦١ فيلما تتنافس على جوائز مسابقة "VS فيلم" بمهرجان تري كور الفرنسي بمصر والسعودية





وصل عدد الأفلام المشاركة في مسابقة VS فيلم المقامة على هامش مهرجان تري كور الفرنسي للأفلام القصيرة جدا إلى ٦١ فيلما من ٩ دول عربية وأجنبية من بينها مصر والسعودية والعراق والسعودية وألمانيا وهولندا.



وقال الدكتور أسامة أبو نار رئيس المهرجان: أن المسابقة شهدت تجاوبا وتفاعلا كبيرا خلال الدورات السابقة التي إنطلقت خلالها سواء من الوطن العربي أو خارجه.



وأوضح: أن مهرجان تري كور للأفلام القصيرة جدا سينطلق في الرابع من يونيو المقبل في القاهرة والإسكندرية كما سيقام في نفس التوقيت بمدينة جدة السعودية وأن أفلام المسابقة سيتم عرضها بالقاهرة والإسكندرية في مركز الإبداع.



وكشف "أبو نار "أن المسابقة لها لجنة تحكيم خاصة بها تختلف عن لجنة تحكيم أفلام المسابقة الرسمية بالمهرجان ومن المقرر إعلان جوائزها في حفل ختام المهرجان.





من جانبه قال المخرج عبد الرحمن بن يحيي مدير المهرجان بالمملكة العربية السعودية أن عروض المهرجان ستكون بمدينة جدة ومن بينها أيضا أفلام مسابقة VS فيلم.





وذكر أن الجمهور السعودي متشوق لمشاهدة أفلام المهرجان التي تحمل خصوصية في تنفيذها وعرضها حيث لاتتجاوز مدة الفيلم الواحد الأربعة دقائق مما يعطي للمخرج فرصة عرض فكرته سريعا وبطريقة مكثفة متماشية مع تطورات العصر ذو الإيقاع السريع.