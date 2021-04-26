شريف إكرامي: كنت أفضل محمود طاهر رئيسا للأهلي وليس الخطيب



قال شريف إكرامي حارس نادي بيراميدز الأول وحارس الأهلي السابق، ولاعب المنتخب، في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبه في برنامج العرافة، علي قناة المحور خلال شهر رمضان، عن موقفه في إنتخابات رئيس مجلس الإدارة بالنادي الأهلي: " كانت فترة الإنتخابات في النادي الأهلي الأجواء مشدودة، وكان هناك العديد من التوترات في النادي".



و تابع اكرامى: " كنت أفضل محمود طاهر على كرسي مجلس الإدارة بالنادي الأهلي، وكنت أتمني أنه يكمل علي الكرسي".



و أشار إلى أنه لم يتجمع بلاعبى الأهلى في اجتماع سرى لدعم محمود طاهر ضد الخطيب، وأن لاعبى الأهلى ليس لهم صوت فى الجمعية العمومية، ومساندتى لمحمود طاهر قرار شخصى ليس له علاقة بالفريق.



وأختتتم: " كنت مع محمود طاهر في الإنتخابات، وكنت أتمني إنه هو اللي يفوز بالرئاسة، ويستمر في النادي الأهلي، لانه أجدر واحد بها".