Advertisements

"هيئة الدواء" توضح أسباب منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كورونا فاك"

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:05 م
هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك (Corona-Vac) انتاج شركة سينوفاك الصينية.

وقال الدكتور محمود يس، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة بهيئة الدواء المصرية، أن الهيئة رخصت اليوم الاستخدام الطارئ للقاح كورونا فاك (Corona-Vac) انتاج شركة سينوفاك الصينية، وذلك بعد مروره بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، طبقا للقواعد العالمية والمحلية المتبعة للتأكد من أمان وجودة وفاعلية اللقاح.

وأضاف، أنه بعد ترخيص هذا اللقاح فقد بلغ عدد اللقاحات الحاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ من هيئة الدواء المصرية خمسة لقاحات، وذلك بعد أن تم منح الترخيص الطارئ سابقا للقاحات "سينوفارم" و"كوفيشيلداسترازينيكا"، ولقاح سبوتنيك v ولقاح استرازنيكا AZD 1222.

يأتى ذلك فى إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، والتي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح أسترازنيكا كورونا فاك بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

ظهر في "الاختيار 2".. الشهيد أحمد فايز ضبط 36 متهمًا وكان شاهد الإثبات

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يطلب الرحيل عن الفريق

منذ يوم

عاجل- بدر بانون يغيب عن الأهلي أمام المصري

منذ 37 دقيقة

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

منذ نصف ساعة

الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل مواجهة المصري البورسعيدي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

منذ حوالي 12 ساعة

تزايد إعداد الإصابات خلال الفترة المقبلة.. 6 رسائل جديدة من مستشار الرئيس للصحة

منذ حوالي 10 ساعة

برشلونة مهدد بفقدان ميسي وجريزمان بسبب الإيقاف

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. برشلونة يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأزهر يعلن ضوابط تقييم الطلاب بجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الحالي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. براءة الإعلامي تامر أمين من إهانة أهل الصعيد

منذ حوالي 10 ساعة

خبير: اللجوء لمحكمة العدل الدولية لحل أزمة سد النهضة غير مجدي لهذا السبب

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

منذ ثلث ساعة

قرار جديد من هيئة السكة الحديد بمناسبة عيد الفطر.. تعرف عليه

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

هيئة الدواء: منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح "كوفيشيلد/أسترازينيكا"

خطوة عاجلة.. هكذا ستواجه مصر كورونا بلقاح أسترازينيكا

هيئة الدواء: منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي "سبوتنيك V" و"أسترازينيكا /AZD 1222"

منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحين جديدين.. تعرف على مستجدات كورونا في مصر

هيئة الدواء المصرية: عملنا أكثر من 1600 ساعة لتقييم لقاحات فيروس كورونا قبل منحها الترخيص

خلال شهر.. 3 لقاحات جديدة تحصل على الترخيص في مصر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:50 م

عاجل - إصابة الونش في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

عاجل.. بيان هام من أسرة مسلسل "موسى" عن الإساءة لإسماعيل يس

09:16 م

عمرو أديب يكشف عن مفاجأة في أداء قناة الجزيرة لم تحدث من 2008

10:43 م

وزير النقل يكشف مفاجأة مدوية بشأن المتسبب في حوادث السكة الحديد

11:35 ص

الزمالك يحصل على توقيع الصفقة الذهبية

06:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: محمد مبروك نجم «رجال الظل»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: يسرى فودة.. رفعه بن لادن للسماء وأسقطته 3 فتيات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسئلة حائرة فى الميراث الشرعى