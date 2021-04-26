ميلان يسقط بالثلاثة أمام لاتسيو ويبتعد عن مربع الأبطال في الدوري الإيطالي













فاز فريق لاتسيو على ضيفه إيه سي ميلان بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين في إطار الأسبوع الـ33 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي «سيري آ».





وعلى ملعب (الأوليمبيكو)، افتتح أصحاب الأرض التسجيل مبكراً عن طريق المهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا (ق2).













وفي الدقيقة (51) أضاف كوريا الهدف الثاني له وللفريق.

ونجح المهاجم تشيرو إيموبيلي في قتل المباراة تماماً بعد إحراز الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة (87).



