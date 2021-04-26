"القوى العاملة بالبرلمان" تكشف تفاصيل قانون فصل الموظف حال تعاطيه مخدرات

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت الكثير من ظواهر التحرش، وهتك العرض، وحوادث في القطارات، والاتوبيسات المدرسية، بسبب أن بعض القائمين على العمل في هذه المؤسسات يتعاطوا مواد مخدرة.



ولفت "عبد الفضيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الإثنين، إلى ان مصر كانت في حاجة إلى وجود قانون يعاقب الموظف في الدولة الذي يتعاطي مواد مخدرة، معقبًا: "النهاردة خلصنا مشروع قانون لفصل أي موظف يتعاطى مواد مخدرة".



وأشار إلى ان مشروع القانون نص على اعداد زيارات مفاجئة لأماكن العمل، والقيام بتحليل مخدرات من الجهات القائمة على الأمر، مشيرًا إلى أن القانون يضم مجموعة من المواد تعاقب من يمتنع عن التحليل، أو من يساعد على التدليس في تحليل المخدرات، فالقانون متكامل ولا يسمح للإدارة بالتعسف مع الإدارة، ولا يسمح أيضًا للعامل بتعاطي المخدرات.

