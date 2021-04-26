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السد القطري يهزم فولاد الإيراني ويتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تقدم نادي السد القطري للصدارة بعد فوزه على فولاد خوزستان الإيراني 1-0 يوم الاثنين على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا 2021.

وتصدر السد ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من خمس مباريات، مقابل 8 نقاط للنصر و5 لفولاد و4 للوحدات.

شهد الشوط الأول أفضلية واضحة لفريق السد الذي كان الأكثر انتشاراً في وسط الملعب، وكان التهديد الحقيقي الأول على المرمى لصالحه عبر عرضية غيليرمي حيث كاد مدافع فولاد موسى كوليبالي أن يحرز هدفاً في مرماه لكن الحارس محسن فوروزان أنقذ الموقف بنجاح (27).

ولم يشهد الشوط الأول الكثير من الفرص، حيث جرب محمد وعد حظه بالتسديد من بعيد لتجد الحارس الإيراني لها بالمرصاد في الدقيقة 41، لتأتي بعدها صافرة نهاية الشوط.

وكثف السد محاولاته في الشوط الثاني بحثاً عن التسجيل، وأضاع مهاجمه بغداد بونجاح فرصة محققة بعد أن سدد على المرمى الخالي لكن كوليبالي لعب دور البطولة وأبعد الكرة في الدقيقة 60.

وتوغل قائد الفريق حسن الهيدوس من الجهة اليمنى وعكس كرة متقنة على رأس زميله نام تاي-هي الذي أسكنها بدوره في الشباك هدف التقدم الأول في الدقيقة 64.

حاول فريق فولاد الضغط على منافسه من أجل تعديل النتيجة، وارتدت كرة لاعبه كوليبالي من القائم الأيمن من مرمى حارس السد مشعل عيسى (68).

ورغم المحاولات المتكررة لفريق فولاد على مرمى الفريق القطري إلا أنها لم تشكل أي خطورة تُذكر لتمضى الدقائق والنتيجة على حالها حتى جاءت صافرة النهاية بفوز للسد اقتنص به صدارة المجموعة.

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