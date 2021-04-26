الشاعر ذياب بن غانم يشارك في معرض الكتاب بالشارقة

يواصل الشاعر الاماراتي ذياب بن غانم التحضير حاليًا للمشاركة في معرض الكتاب في الشارقة والذي سيقام خلال الفترة المقبلة، حيث أنه سيقدم ديوان شعري جديد داخل المعرض.



ويحضر حاليًا ذياب بن غانم لعمل جديد سيري النور في معرض أكسبو والذي سيقام في دبي وهي مجموعة من القصائد تم تلحينها من فايز السعيد وتوزيع زيد عادل.



ويقوم "بن غانم" خلال الفترة القادمة بعمل درامي جديد في التليفزيون الإماراتي، بينما يساهم في أغنية وطنية بمناسبة احتفال توحيد القوات المسلحة الإماراتية.



يذكر أن آخر الاعمال هي أغنية وطنية مهداة إلي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويستعد خلال الفترة المقبلة للتعاون مع فنان مصر ويعتبر الأقرب هو إيهاب توفيق، ويقوم حاليا هو بالتحضير لرسالة الدكتوراه في العلوم السياسية وأنه من قبل حاصل على ثلاثة رسائل ماجستير إدارة الجودة، العلاقات الدولية، الإدارة والدراسات الاستراتيجية.