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خاص.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:03 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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كشف مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء، عن أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

 

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن الأهلي حصل على توقيع كريم فؤاد ظهير النجوم المعار لفريق إنبي لنهاية الموسم، وتم الاتفاق على كافة الأمور مع اللاعب على أن ينضم مباشرة للمارد الأحمر في الموسم القادم مجرد انتهاء فترة إعارته.

 

 

وأضاف، أن إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب توصلت لاتفاق نهائي مع فريق النجوم على بيع اللاعب مقابل 15 مليون جنيه، بعد تراجع إنبي عن تفعيل بند الشراء خلال الساعات الماضية، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق البترولي.

 

 

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، والمقرر لها غدا الثلاثاء في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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