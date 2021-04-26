"الجمارك" توقع بروتكول تعاون لمكافحة التجارة الغير مشروعة في التبغ

وقع السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بروتوكول تعاون مع شركة "فيليب موريس برودكتس س.أ"، يهدف إلى تقديم الشركة المساعدة الفنية والتنفيذية ومعاونة مصلحة الجمارك في إجراءات إنفاذ القانون فيما يتعلق بالتجارة غير المشروعة في منتجات التبغ وتبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة غير المشروعة في منتجات التبغ.





وبحسب البيان، ينص الاتفاق على تقديم الشركة مساعدة فنية وتنفيذية للمصلحة أو بناء القدرات فيما يتعلق بمكافحة التجارة غير المشروعة فى منتجات التبغ ومعاونة المصلحة، وفق ما يسمح به القانون عن طريق فحص المنتجات والأجهزة التي يتم وقف الافراج عنها وتقديم تقارير للمصلحة عن العينات التي تم فحصها من هذه المنتجات التي تحمل العلامات التجارية المملوكة للشركة والشركات الفرعية لها وتقديم معلومات للمصلحة على قدر استطاعتها عن المواد المستخدمة فى انتاج الأجهزة و منتجات التبغ المذكورة.





كما تقوم الشركة بتنظيم ورش تدريب لموظفى المصلحة بناءً على طلب المصلحة أو أن تشارك في ورش التدريب التي تنظمها المصلحة، وذلك لمساعدة موظفي المصلحة في إدراك و التعرف على المشكلات و النظم السائدة و أفضل الممارسات المتعلقة بمكافحة التجارة غير المشروعة فى منتجات التبغ.





وكذلك تزويد المصلحة بالمعلومات أوالتدريب الذي يتعلق بالممارسات الدولية الخاصة بالسياسات الضريبية فيما يتعلق بمكافحة التجارة غير المشروعة في منتجات التبغ.





ومن جهتها، تقوم مصلحة الجمارك بتزويد الشركة بالمعلومات الخاصة بمنتجات التبغ أوالأجهزة التي تحمل العلامات التجارية المملوكة للشركة كل ثلاثة أشهر طبقاً للحد المسموح بتداوله وفقاً للقوانين و اللوائح و التعليمات.





كما يتعاون الطرفان في رفع الوعي العام فيما يتعلق بالتجارة غير المشروعة في منتجات التبغ.





وأشار البيان، إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار تحقيق الشفافية في التعاملات مع الأطراف التي تعمل في صناعة التبغ بموجب المادة 5 (3)من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ (FCTC) وبموجب المادة 4 (2) من بروتوكول FCTC للقضاء على الاتجار غير المشروع في منتجات التبغ.