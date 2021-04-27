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رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: الشائعات حول تطعيم كورونا غير دقيقة

الثلاثاء 27/أبريل/2021 - 07:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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دعا الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، المصريين للحصول على التطعيم للمساهمة في تقليل أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، موجهًا رسالة طمأنة بخصوص لقاح استرازينيكا.

وقال "عودة" في حواره عبر تطبيق زوم مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الاثنين إن ما يتعلق بالتطعيم هي مجرد شائعات غير دقيقة، مؤكدًا أن لقاح استرازينيكا لا يسبب الجلطات.

وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أنه من الطبيعي أن تظهر أعراض بعد تلقي أي لقاح، مشددًا على ضرورة الحفاظ على نصائح وإرشادات للدول التي شهدت إصابات مرتفعة بالفيروس، ويجب توفير لقاح كورونا إلى الدول الفقيرة بدون حرب اقتصادية"، مشيرًا إلى أن ايطاليا بدأت في توزيع لقاح جونسون آند جونسون وهو أحادي الجرعة.

وأوضح أن منحنى إصابات كورونا في ايطاليا مستقر منذ حوالي شهر ونصف وبدأ في الانخفاض، لافتًا إلى أن نسبة المسحات الايجابية لكورونا في ايطاليا تقارب 5% فقط.

واستطرد: "ايطاليا قللت إجراءات الإغلاق بعد السيطرة الجزئية على الفيروس وتقييم الوضع أسبوعيا، كلما ازداد انتشار الفيروس كلما ارتفعت معدلات تحوره، فقد تحور 4000 مرة في مقابل إجراء 27 دراسة بحثية فقط".

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