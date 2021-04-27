رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: الشائعات حول تطعيم كورونا غير دقيقة

دعا الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، المصريين للحصول على التطعيم للمساهمة في تقليل أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، موجهًا رسالة طمأنة بخصوص لقاح استرازينيكا.





وقال "عودة" في حواره عبر تطبيق زوم مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور" اليوم الاثنين إن ما يتعلق بالتطعيم هي مجرد شائعات غير دقيقة، مؤكدًا أن لقاح استرازينيكا لا يسبب الجلطات.





وأضاف رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أنه من الطبيعي أن تظهر أعراض بعد تلقي أي لقاح، مشددًا على ضرورة الحفاظ على نصائح وإرشادات للدول التي شهدت إصابات مرتفعة بالفيروس، و يجب توفير لقاح كورونا إلى الدول الفقيرة بدون حرب اقتصادية"، مشيرًا إلى أن ايطاليا بدأت في توزيع لقاح جونسون آند جونسون وهو أحادي الجرعة.





وأوضح أن منحنى إصابات كورونا في ايطاليا مستقر منذ حوالي شهر ونصف وبدأ في الانخفاض، لافتًا إلى أن نسبة المسحات الايجابية لكورونا في ايطاليا تقارب 5% فقط.



