الشؤون الإسلامية بالقصيم تنفذ 1900 جولة رقابية









نفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم ، أكثر من 1900 جولة رقابية على عدد من مساجد منطقة القصيم خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك, و رُصد خلالها عدد من الملاحظات في أكثر من 90 مسجداً .

وأفاد مدير عام الفرع الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم, أن الملاحظات التي رُصدت تدور حول عدم تطبيق الإجراءات كلبس الكمام أو عدم تحقيق التباعد أو إغفال إحضار سجادة خاصة للصلاة ونحوها ,مشيراً إلى أن هذه الحملات تأتي استمرارا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للحد من تفشي فيروس كورونا .