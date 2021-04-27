ملخص أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "حرب أهلية" لـ يسر

عرضت قناة "سي بي سي" الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "حرب أهلية" للفنانة يسرا باسل خياط، التي شهدت أحداثًا كثيرة وتعريف بالشخصيات.



ويسرد "الفجر الفني" أبرز احداث الحلقة الرابعة عشر



* خدعت فريدة يوسف بأن مريم تهجمت عليها في المنزل، ليقوم باسل بعمل محضر ضد مريم، وفى التحقيق تنكر فريدة.



* ويصاب يوسف بالصدمة ويذهب إلى منزل "مريم" معتذرا، ويؤكد ظلمه لها، ثم تطالبه أن يقوم بإعادة المستشفى، وطلاق "أروى".



* ذهاب مريم إلى منزل نادين ومواجهتها بالمستندات التي تؤكد أن زوجها السابق عزيز عانى من العجز الجنسي، بعد مولد ابنته وفقد القدرة على الإنجاب.



* حيث يؤكد يوسف عزمه طلاق فريدة لكن بعد حل أزمة نقل ملكية المستشفى لها، بعد أن خدعته ليكتبها باسمها حفاظا على حقوقها وحقوق طفلها القادم.



وتنتهى احداث الحلقة على ظهور "أروى" في الطابق العلوي بالمنزل، وتسمع حديثه كاملا.



مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.



وتجسد يسرا في العمل شخصية "مريم" إحدى أنجح طبيبات التجميل في مصر، أما باسل خياط فيظهر بدور "يوسف" وهو طبيب نفسى، وتجسد جميلة عوض دور الابنة الأولى ليسرا، مايان السيد تقدم دور الابنة الثانية، وتجسد أروى جودة شخصية "فريدة" هي إنسانة وحيدة، تعيش بعيدًا عن أهلها على خلفية مشاكل مع والدها، أما اللبنانية سينتيا خليفة وتظهر بشخضية "نادين".



يذكر أن يسرا جددت تعاونها مع المؤلف أحمد عادل والمخرج سامح عبد العزيز في "حرب أهلية" بعد نجاحهم العام الماضى في مسلسل "خيانة عهد" والذى شارك في بطولته حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومى فؤاد، هنادى مهنى وخالد أنور، وخالد سرحان، وتيام قمر، ومصطفى درويش، هدى الاتربى، رمزى العدل.

