عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة المصري

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية، ‏والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ‏ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو ‏السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر ‏محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.‏