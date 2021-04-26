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عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمباراة المصري

الإثنين 26/أبريل/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق ‏لمواجهة المصري التي تقام في التاسعة والنصف مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الإسكندرية، ‏والمؤجلة من الجولة الـ15 في بطولة الدوري الممتاز.‏

 

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏

محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود عبد المنعم كهربا ‏ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو ‏السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق وطاهر ‏محمد طاهر ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.‏

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